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La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

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Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

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Clases suspendidas: Un violento temporal en Embarcación dejó más de 150 heridos

Se registraron vientos huracanados de más de 100 km/h, lluvias fuertes en cortos períodos de tiempo y también cayó granizo. VIDEOS.

Salta Hoy

13 / 11 / 2026

 

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El fenómeno provocó graves daños materiales, caída de árboles sobre escuelas y la suspensión de clases confirmada por el Gobierno provincial.

El Hospital San Roque desplegó un operativo de emergencia con refuerzos médicos de Pichanal y Orán para asistir a los afectados.

Entre los heridos de mayor gravedad se registraron fracturas, traumatismos y una niña derivada en código rojo que ya se encuentra estable.

Autoridades provinciales enviaron asistencia humanitaria, colchones, alimentos y camiones con elementos de primera necesidad desde Salta capital y Tartagal.

Unas 30 personas tuvieron que ser trasladadas a un centro de evacuados, siendo el barrio La Loma uno de los más golpeados por el desastre en el norte de la provincia.

 

 

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