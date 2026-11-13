Clases suspendidas: Un violento temporal en Embarcación dejó más de 150 heridos
Se registraron vientos huracanados de más de 100 km/h, lluvias fuertes en cortos períodos de tiempo y también cayó granizo. VIDEOS.
Salta Hoy
13 / 11 / 2026
El fenómeno provocó graves daños materiales, caída de árboles sobre escuelas y la suspensión de clases confirmada por el Gobierno provincial.
El Hospital San Roque desplegó un operativo de emergencia con refuerzos médicos de Pichanal y Orán para asistir a los afectados.
Entre los heridos de mayor gravedad se registraron fracturas, traumatismos y una niña derivada en código rojo que ya se encuentra estable.
Autoridades provinciales enviaron asistencia humanitaria, colchones, alimentos y camiones con elementos de primera necesidad desde Salta capital y Tartagal.
Unas 30 personas tuvieron que ser trasladadas a un centro de evacuados, siendo el barrio La Loma uno de los más golpeados por el desastre en el norte de la provincia.