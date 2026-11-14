Una pareja cayó al canal de av. Yrigoyen: la conductora tenía 1,75 de alcohol en sangre

Un impactante accidente se registró durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Salta, cuando un automóvil terminó volcado dentro del canal de avenida Yrigoyen, a la altura de la intersección con Abregú.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.40. Por motivos que se investigan, la conductora perdió el control del vehículo y cayó al canal, donde el rodado quedó completamente dado vuelta, con las cuatro ruedas hacia arriba.

En el automóvil viajaban una mujer y un hombre, ambos de 36 años. Personal de Bomberos intervino en el lugar y logró rescatar a los dos ocupantes, que recibieron asistencia y luego fueron trasladados al hospital San Bernardo.

La conductora tenía 1,75 de alcohol en sangre

Según informó la Policía Vial, la mujer que conducía el vehículo fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre.

El dato se conoció luego del siniestro, que dejó importantes daños en el automóvil.

Cuál es el estado de los ocupantes

Tras ingresar al hospital San Bernardo, los profesionales médicos diagnosticaron a la conductora un traumatismo encéfalo craneano (TEC), mientras que el acompañante sufrió politraumatismos.

Ambos permanecen internados en observación, bajo atención médica.