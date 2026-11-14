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Alerta por tormentas en Salta: gran parte bajo advertencia amarilla y naranja

El aviso alcanza a Capital y numerosos departamentos salteños durante el mediodía, la tarde y la noche. En Anta, Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera se espera un escenario de mayor intensidad durante las primeras horas del día.

Salta Hoy

14 / 11 / 2026

 

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Gran parte de la provincia de Salta se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para este sábado. El pronóstico advierte sobre la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.

La advertencia comprende a Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, las zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de la zona montañosa de Cafayate. En estas regiones, el alerta se mantendrá durante el mediodía, la tarde y la noche.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Cinco departamentos tendrán alerta naranja

Una situación de mayor riesgo se espera durante el mediodía en Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, donde regirá una alerta naranja por tormentas.

En estas zonas se anticipan fenómenos de mayor intensidad, por lo que se recomienda extremar las precauciones y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Durante la tarde y la noche, el nivel de advertencia descenderá a amarillo, aunque continuará la posibilidad de tormentas localmente fuertes.

También hay alerta para el norte provincial

El aviso amarillo también alcanza al departamento General José de San Martín y a las zonas de yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria.

En estos sectores, la advertencia se mantendrá durante el mediodía, la tarde y la noche, con probabilidad de precipitaciones y tormentas que podrían presentar distintos grados de intensidad.

Ante este panorama, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no sacar la basura para prevenir obstrucciones en los desagües y mantenerse alejados de árboles, postes y cables de electricidad.

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