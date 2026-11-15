Tragedia en el norte salteño: murieron un padre y sus tres hijas durante un viaje en moto

Una profunda conmoción se vive en el norte de Salta tras el hallazgo de cuatro integrantes de una familia sin vida en las proximidades de Alto de la Sierra, departamento Rivadavia. Se trata de Adrián Pérez, de 24 años, y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, quienes viajaban en motocicleta desde Formosa hacia la localidad donde residían.

La familia había salido el viernes al mediodía desde María Cristina, en la provincia de Formosa. Durante la tarde, la pareja del hombre perdió contacto con ellos y, ante la falta de noticias, denunció su desaparición.

A partir de ese aviso se activó un operativo de búsqueda. Sin embargo, las dificultades del terreno y la falta de visibilidad obligaron a suspender los rastrillajes durante la noche. Las tareas se retomaron el sábado por la mañana y permitieron localizar los cuerpos.

El recorrido y el operativo de búsqueda

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el padre fue encontrado junto a la motocicleta durante la madrugada, mientras que las tres niñas fueron localizadas posteriormente en distintos puntos de la zona, a unos 500 metros aproximadamente.

El hallazgo se produjo sobre un camino vecinal, a unos 20 kilómetros del paraje Bragado, en las inmediaciones de Alto de la Sierra.

La causa de muerte: insolación y deshidratación aguda

La Fiscalía confirmó que los cuatro integrantes de la familia murieron a raíz de un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.

La causa médica fue establecida a partir del examen cadavérico realizado por el médico legal de la Policía, cuyos resultados permitieron determinar las circunstancias fisiológicas de los fallecimientos.

Quién está a cargo de la investigación

La causa está encabezada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega.

Por disposición del funcionario judicial, intervinieron en el lugar especialistas de Criminalística y de la Unidad GAP Tartagal, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El fiscal ordenó distintas medidas para reconstruir el recorrido de la familia y establecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes.