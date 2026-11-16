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El granizo golpea cultivos de cebolla en Molinos: Hay nueve productores afectados

Una serie de intensas lluvias y granizo afectó fuertemente a las comunidades de El Churcal y La Banda Grande, pertenecientes al municipio de Molinos.

Salta Hoy

16 / 11 / 2026

 

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El fenómeno meteorológico dejó un saldo de nueve pequeños productores afectados, cuyas pérdidas impactan directamente en la economía de sus familias, ya que la producción de cebolla representa en muchos casos su único ingreso.

Las 10 hectáreas afectadas sufrieron daños severos. Si bien el cultivo se está recuperando, los productores advierten que los canales y acequias se encuentran entre un 60% y 80% destruidos, tapados con barro, según explicó por Radio Salta, el periodista Gustavo Guaymás.

La urgencia principal radica en la necesidad de regar los cultivos para evitar la pérdida total de la cebolla y de la economía familiar.

Además, advierten que el uso de maquinarias para la limpieza podría demandar hasta una semana completa de trabajo, un tiempo crítico si no se registran nuevas precipitaciones.

Los productores reclaman una respuesta urgente por parte de las autoridades municipales y vecinales, ya que hasta el momento no han recibido la asistencia necesaria para reparar las canalizaciones y garantizar el riego, comentó el periodista.

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