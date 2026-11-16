Salta ya tiene fecha electoral: Elecciones provinciales y municipales serán el 16 de mayo

Durante esa jornada, los salteños acudirán a las urnas bajo el sistema de boleta única electrónica para elegir gobernador y vicegobernador por un período de cuatro años.

Asimismo, se renovarán 11 bancas en el Senado, 30 en la Cámara de Diputados, además de 60 intendentes y 222 concejales en todos los municipios de la provincia.

En el caso particular de Rivadavia Banda Sur, también se votarán convencionales constituyentes municipales encargados de redactar su nueva Carta Orgánica.

La medida cumple con lo establecido por la ley 8463, que exige realizar el llamado con al menos seis meses de antelación.