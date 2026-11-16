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La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

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Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Salta ya tiene fecha electoral: Elecciones provinciales y municipales serán el 16 de mayo

El Gobierno de Salta convocó oficialmente a elecciones generales provinciales y municipales para el domingo 16 de mayo de 2027 mediante el decreto N° 762.

Salta Hoy

16 / 11 / 2026

 

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Durante esa jornada, los salteños acudirán a las urnas bajo el sistema de boleta única electrónica para elegir gobernador y vicegobernador por un período de cuatro años. 

Asimismo, se renovarán 11 bancas en el Senado, 30 en la Cámara de Diputados, además de 60 intendentes y 222 concejales en todos los municipios de la provincia. 

En el caso particular de Rivadavia Banda Sur, también se votarán convencionales constituyentes municipales encargados de redactar su nueva Carta Orgánica. 

La medida cumple con lo establecido por la ley 8463, que exige realizar el llamado con al menos seis meses de antelación.

 

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