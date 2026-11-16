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“El esquizofrénico está bajo la responsabilidad de su familia y la justicia”

Así lo dijo el psicólogo Rodolfo Ceballos a propósito del violento ataque de una persona con esta enfermedad contra un niño de 12 años en Barrio Castañares. Cabe recordar que el causante del ataque ahora está detenido.

Salta Hoy

16 / 11 / 2026

 

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En la charla de esta mañana se mencionó otro hecho violento ocurrido en Villa Chartas donde una persona con esquizofrenia atacó violentamente hasta darle muerte a una perra. Este caso terminó cuando un grupo de vecinos enardecidos casi quema la casa del enfermo. 

“El esquizofrénico es una persona con una patología mental grave que debe estar bajo estricta medicación, a cargo de su familia, del sistema de salud público o privado y de la justicia”, indicó Ceballos. 

Explicó el origen de esta patología mental.

El psicólogo dijo que el “esquizofrénico no es un peligro para la sociedad si está bien medicado. Es muy importante un buen tratamiento que ayude a la persona a su socialización”, indicó.

 


 

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