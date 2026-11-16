Temporal en Embarcación: vecinos y comerciantes piden ayuda para reconstruir la ciudad

Rodrigo Ávila Segura, veterinario y vecino de la localidad, relató en diálogo con Radio Salta la dramática situación que atraviesa el pueblo tras el fenómeno climático.

Ávila Segura sufrió la destrucción total de los techos tanto de su vivienda particular como de su clínica veterinaria, perdiendo gran parte de su equipamiento y quedando imposibilitado de trabajar.

Según explicó, el daño estructural en el casco céntrico —caracterizado por casonas antiguas— y en la periferia es alarmante, y la falta de mano de obra dificulta la reconstrucción inmediata, ya que los mismos albañiles y techistas resultaron damnificados.

Si bien destacó la rápida respuesta del personal de salud, la policía y las cuadrillas eléctricas para asistir en la emergencia y restablecer gran parte del servicio de luz, el vecino advirtió que la ayuda estatal no da abasto frente a la magnitud del desastre y que la recuperación económica de la ciudad llevará meses.

Por su parte, el gobernador Gustavo Sáenz recorrió la zona afectada y reclamó la falta de intervención y asistencia de la Agencia Federal de Emergencias ante la crisis.

Ante este panorama, grupos de amigos, vecinos y entidades como el Colegio de Médicos Veterinarios de Salta, ubicado en Leguizamón 1844 de Salta Capital, iniciaron campañas solidarias para recolectar agua potable, alimentos no perecederos, ropa y calzado destinados a las familias que quedaron sin nada.