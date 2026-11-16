Guzmán Coraita impulsa penas más duras por grooming

El senador nacional por La Libertad Avanza, Gonzalo Guzmán Coraita, detalló sus proyectos legislativos orientados a endurecer las penas por delitos vinculados al material de abuso sexual infantil y al grooming.

Según indicó, la propuesta plantea aumentar la pena por producción, financiamiento y comercialización de un rango actual de 3 a 6 años a uno de 4 a 8 años, con el objetivo de evitar que resulten delitos excarcelables.

Guzmán Coraita fundamentó la urgencia de estas reformas en el incremento de las denuncias registradas en el país y en la provincia.

Citando datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, señaló que las denuncias por grooming y material de abuso sexual infantil aumentaron un 78% respecto a los registros de 2023.

Ante la consulta sobre los reclamos del gobernador Gustavo Sáenz por el funcionamiento de la Agencia Federal de Emergencias frente a la situación en Embarcación, Guzmán Coraita aseguró que el organismo nacional actúa desde el primer momento y que meses atrás se habían realizado reuniones institucionales de prevención junto a legisladores provinciales y nacionales por el impacto del fenómeno de El Niño.

"Por eso me sorprende el reclamo del gobernador", dijo el legislador.

En relación con la posibilidad de que el gobernador Gustavo Sáenz busque un nuevo mandato, sostuvo de manera categórica que la Constitución provincial impide una tercera candidatura consecutiva y anticipó que, de concretarse esa postulación, tanto su sector como otros espacios políticos presentarán planteos judiciales.

Asimismo, ratificó la intención de La Libertad Avanza de competir con lista y candidatos propios con miras a la gobernación en 2027.

“No queremos otro Gildo Insfrán en Salta”, expresó Guzmán Coraita.

Cabe recordar que el líder justicialista formoseño está en el poder de esa provincia desde hace más de 3 décadas.