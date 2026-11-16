Muerte sobreviniente: Falleció una joven de 18 años tras agonizar casi un mes

Este mediodía falleció en el Hospital San Bernardo una chica de 18 años, quien permanecía internada en estado grave desde el pasado 18 de octubre.

La víctima había protagonizado un choque entre dos motocicletas de 110 cc en el barrio San Antonio, de Joaquín V. González, junto a otra conductora de 17 años, quien resultó ilesa.

Debido a la gravedad de sus lesiones, la joven fue derivada inicialmente en código rojo desde el hospital local hacia la capital salteña.

Al contabilizarse el deceso dentro de las estadísticas de octubre, ese mes cerró con 17 fallecidos en siniestros viales.

Con este caso, la provincia ya suma un total de 116 muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año.

Las autoridades reiteraron el llamado de alerta sobre el uso de motocicletas y la conducción por parte de menores de edad.