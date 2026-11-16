Fuerte reclamo de Sáenz en Embarcación por la ausencia de Nación tras el temporal
El Gobernador recorrió la zona afectada y reclamó la falta de intervención y asistencia de la Agencia Federal de Emergencias ante la crisis.
Salta Hoy
16 / 11 / 2026
Desde la localidad de Embarcación, el gobernador Gustavo Sáenz agradeció la solidaridad del pueblo, el trabajo del intendente, de los ministerios, la policía, Defensa Civil y empresas como EDESA y Aguas del Norte para poner de pie al municipio tras los daños sufridos.
Sin embargo, cuestionó duramente al Gobierno Nacional por la falta de comunicación y asistencia ante la emergencia.
Señaló que la Agencia Federal de Emergencias "brilla por su ausencia" y reclamó que sus autoridades muestren empatía con el interior del país.
Finalmente, el mandatario salteño instó a trabajar de manera coordinada y en equipo para brindar soluciones reales a los vecinos afectados por estos fenómenos climáticos.