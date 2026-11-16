Fuerte reclamo de Sáenz en Embarcación por la ausencia de Nación tras el temporal

Desde la localidad de Embarcación, el gobernador Gustavo Sáenz agradeció la solidaridad del pueblo, el trabajo del intendente, de los ministerios, la policía, Defensa Civil y empresas como EDESA y Aguas del Norte para poner de pie al municipio tras los daños sufridos.

Sin embargo, cuestionó duramente al Gobierno Nacional por la falta de comunicación y asistencia ante la emergencia.

Señaló que la Agencia Federal de Emergencias "brilla por su ausencia" y reclamó que sus autoridades muestren empatía con el interior del país.

Finalmente, el mandatario salteño instó a trabajar de manera coordinada y en equipo para brindar soluciones reales a los vecinos afectados por estos fenómenos climáticos.