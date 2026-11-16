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La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

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Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Cada vez más salteños se realizan la vasectomía

La pequeña cirugía tiene el objetivo de evitar embarazos no deseados o no planificados. La misma no afecta la erección ni la testosterona.  "Hay muchos mitos que queremos derribar con charlas y con información" dijo la médica Emilia Sandoval.  

Salta Hoy

16 / 11 / 2026

 

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En estos días habrá varias mesas de información y charlas en los hospitales sobre la importancia de este método masculino de anticoncepción.

La misma se realiza con anestesia local, donde  el paciente sale caminando luego de la realización de la operación considerada mínimamente invasiva. 

El próximo viernes 20 de noviembre  en la puerta del Hospital San Bernardo habrá una carpa informativa donde los médicos explicarán en qué consiste  la vasectomía. 

A las 14 horas de ese mismo día y en el  mismo nosocomio habrá una charla gratuita acerca de la temática.

Se recuerda a los interesados que pueden solicitar un turno para realizarse la intervención en el teléfono 148.

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