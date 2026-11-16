Cada vez más salteños se realizan la vasectomía



En estos días habrá varias mesas de información y charlas en los hospitales sobre la importancia de este método masculino de anticoncepción.

La misma se realiza con anestesia local, donde el paciente sale caminando luego de la realización de la operación considerada mínimamente invasiva.

El próximo viernes 20 de noviembre en la puerta del Hospital San Bernardo habrá una carpa informativa donde los médicos explicarán en qué consiste la vasectomía.

A las 14 horas de ese mismo día y en el mismo nosocomio habrá una charla gratuita acerca de la temática.

Se recuerda a los interesados que pueden solicitar un turno para realizarse la intervención en el teléfono 148.