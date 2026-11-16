El Cabildo Histórico de Salta se iluminó de azul para acompañar las actividades de concientización por el Día Mundial de la Diabetes, impulsadas por el Grupo PANDIS Salta. La iniciativa se enmarca en las acciones que la organización lleva adelante para generar conciencia en la comunidad, en el marco de sus 18 años consecutivos de trabajo en la provincia.

El color azul representa internacionalmente la concientización sobre la diabetes y busca promover el conocimiento y la visibilidad de esta condición.

Al respecto, Maritza Ortega Requena, presidenta del Grupo PANDIS Salta, agradeció el acompañamiento municipal para concretar la iluminación y destacó que esta acción se realiza cada año como una forma de visibilizar la fecha. Asimismo, señaló que la jornada contó con la participación del ballet folclórico de Colonia Santa Rosa, sumando una expresión cultural a esta iniciativa de concientización.

Durante la actividad, una profesional de la salud también hizo hincapié en la importancia del diagnóstico precoz, la alimentación saludable, la actividad física y los controles médicos periódicos como pilares fundamentales para la prevención y el cuidado.

De esta manera, el Cabildo se sumó a una jornada mundial que busca fortalecer la concientización sobre la diabetes y acompañar a las personas que conviven con esta condición, sus familias y entorno.