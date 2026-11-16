El Ministerio de Educación y Cultura informó que finalizaron las inscripciones para el primer cuatrimestre de 2027 del Sistema Virtual de Formación a Distancia N° 9002 que depende de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. La propuesta está destinada a mayores de 18 años que desean comenzar, retomar y completar sus estudios secundarios mediante una modalidad virtual y asincrónica.

En la convocatoria se registraron 2.817 inscriptos y tuvo una importante respuesta en el interior de la provincia, con Orán, Cafayate, Rosario de la Frontera y Tartagal entre las localidades que concentran la mayor cantidad de solicitudes. También se sumaron estudiantes en las nuevas sedes habilitadas, en Las Lajitas, Coronel Juan Solá y la Minera Mansfield. De esta manera, la nueva matrícula se suma a los 3.160 alumnos que actualmente cursan el segundo cuatrimestre de 2026.

Preparación para el inicio del ciclo lectivo

Los nuevos ingresantes y quienes retoman sus estudios comenzarán las actividades académicas en febrero de 2027, con un taller orientador destinado a familiarizarse con la estructura del nivel secundario, la modalidad de cursado y el funcionamiento de la plataforma virtual.

Durante esta instancia también trabajarán sobre lectura comprensiva, producción de textos, alfabetización digital y contenidos básicos de Matemática. Posteriormente, en marzo, comenzarán el cursado de los módulos correspondientes.

En tanto, durante diciembre y febrero, la Comisión Evaluadora analizará los antecedentes académicos de cada inscripto para determinar el módulo en el que deberá iniciar su recorrido educativo, de acuerdo con los estudios previamente realizados y acreditados.

