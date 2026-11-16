El intendente Emiliano Durand encabezó este lunes en Córdoba la primera sesión plenaria de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje, vinculada a la UNESCO, desde que asumió su presidencia en abril de este año.

Ante representantes de diferentes ciudades de todo el país, Durand presentó el balance de sus primeros meses al frente de la Red y los objetivos para 2027. Entre ellos se destacan fortalecer la cooperación entre municipios y ampliar la presencia internacional.

“Queremos que las buenas ideas circulen. Que una experiencia que dio resultado en una ciudad pueda ser aprovechada por muchas otras”, afirmó el intendente.

Durante su gestión se fortaleció la coordinación entre los municipios, se revisó el Estatuto y se lanzó una nueva página web. En ese sitio, las ciudades integrantes podrán compartir proyectos, experiencias y oportunidades.

¿Por qué Salta preside la Red?

Salta fue elegida para presidir la Red Argentina por su modelo de formación y acompañamiento a emprendedores. La Municipalidad lo lleva adelante a través de la Escuela de Emprendedores y las Fábricas de Oficios, que no solo capacitan, sino que también dan herramientas para producir, conseguir trabajo y comercializar. Ya pasaron por esos espacios miles de vecinos.

El modelo despertó el interés de ciudades de Argentina y de otros países de la región, que buscan conocerlo y replicarlo.

La articulación con la UNESCO también permitió desarrollar el programa Manos Salteñas. El programa fue financiado por Alwaleed Philanthropies a través del organismo y capacitó a más de mil vecinos en cerámica, telar e hilado.

Representación internacional

Como presidente de la Red Argentina, Durand participará del V Foro Latinoamericano de Ciudades del Aprendizaje. El foro se realiza este lunes y martes en Córdoba y reúne a representantes de 67 ciudades de 12 países.

En ese marco, el intendente firmará en nombre de la Red Argentina un memorándum de entendimiento con las redes de Ciudades del Aprendizaje de Colombia y México. El acuerdo busca ampliar la cooperación internacional, promover el intercambio de conocimientos e impulsar proyectos conjuntos.

“No alcanza con conocer una buena experiencia. Lo importante es poder adaptarla, ponerla en práctica y lograr que mejore la vida de nuestros vecinos”, sostuvo Durand.