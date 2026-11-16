El Reciclatón llega al Parque San Martín
Una nueva edición del Reciclaton se realizará este martes 17, de 10 a 17, sobre calle Lavalle, frente a la Feria de Libros Usados. Los vecinos podrán acercar materiales reciclables, residuos eléctricos y electrónicos, baterías y aceite vegetal usado, siempre separados, limpios y secos.
Salta Hoy
16 / 11 / 2026
La Municipalidad de Salta realizará este martes 17, una nueva edición del Reciclatón. La iniciativa busca promover la separación de residuos, fomentar el reciclaje y generar conciencia sobre la importancia de cuidar el ambiente.
La actividad tendrá lugar de 10 a 17 en el Parque San Martín, sobre calle Lavalle, frente a la Feria de Libros Usados. En caso de lluvia, la actividad se suspende.
Durante la jornada, los vecinos podrán acercar distintos materiales para su recuperación y tratamiento:
– Papel, cartón, plásticos, envases de Tetra Pak y latas.
– Telgopor.
– Baterías de autos y motos.
– Aceite vegetal usado (AVU).
– Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Se solicita que todos los materiales sean entregados por separado, limpios y secos. No se recibirán pilas, tubos, vidrios ni cascos.
La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Salta, junto a empresas e instituciones que acompañan las acciones de cuidado ambiental y economía circular.