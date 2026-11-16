Con récord de 43 mil participantes, cerró la quinta edición de “MateSalta”
Más de 150 alumnos de toda la provincia disputaron la instancia final de la olimpiada matemática en el Hogar Escuela. La iniciativa creció un 150% respecto al año pasado.
Salta Hoy
16 / 11 / 2026
Con una participación histórica de 43 mil estudiantes de nivel primario en sus etapas previas, concluyó la quinta edición de la Olimpiada Matemática MateSalta 2026. La cifra representa un crecimiento del 150% en comparación con la convocatoria de 2025, consolidando al certamen como uno de los principales espacios de estímulo académico de la provincia.
La instancia decisiva se desarrolló en el Hogar Escuela N° 4660 "Carmen Puch de Güemes", donde más de 150 finalistas de los distintos departamentos salteños resolvieron desafíos tras superar las evaluaciones departamentales.
Organizada por el Ministerio de Educación y Cultura, la propuesta busca mejorar el rendimiento y el vínculo de los chicos con la disciplina, apostando al pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía. Para ello, los exámenes combinan ejercicios de lógica y geometría con problemáticas vinculadas a la realidad cotidiana de Salta.
Más allá de la competencia, el programa funciona como un acompañamiento pedagógico continuo en las aulas durante todo el ciclo lectivo y se complementa con capacitaciones gratuitas y presenciales destinadas a docentes tanto de la capital como del interior.
El cierre contó con el acompañamiento de la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; la coordinadora estratégica de Planeamiento y Desarrollo Profesional, Mariel Díaz Ruiz; el subsecretario de Desarrollo Profesional, Julio Corimayo, y el coordinador de MateSalta, Alberto Brizuela.
Ganadores
Nivel l quinto grado
1° Premio: Flores Canavides, Elián Gael
Escuela Nº 4704 Normal. Cafayate.
2° Premio: Ruiz, Sofía
Escuela Nº 4096 Vicente de Uriburu. Tartagal
3° Premio: Salto Romero, Rodrigo Paul
Escuela Nº 4519 Cap. Gob. Juan de San Martín. Apolinario Saravia.
Menciones:
Gareca Jaramillo, Olivia Valentina
Escuela N° 4519 Gregoria Matorras de San Martín. Apolinario Saravia
Guari Vitancor, Sofía Celeste
Escuela Nº 4082 General Belgrano. Metán
Vico y Escalada, Santino
Escuela Nº 4519. Capitán Gobernador Juan de San Martín. Apolinario Saravia
Martínez, Tomás Plácido
Escuela N° 4398 General Bartolomé Mitre. Campo Quijano
Rivera, Zoe Isabella
Escuela N° 4007 General Martín Miguel de Güemes. Salta Capital
Argañaraz, Francisco Ricardo
Escuela N° 4816 Bicentenario de la Patria. General Mosconi.
Llanos, Santino Leonel
Escuela N° 4354 Jorge Newbery. Aguaray
Nivel II sexto grado
1º Premio: Camacho Durán, Kevin
Escuela Nº 4643 Joaquín Castellanos. Salta Capital
2º Premio: Siares, Jennifer Milena Fernanda
Escuela Nº 4023 – Ejército Argentino. Salta Capital
3° Premio: Padial Castro, Bautista
Escuela Nº 4135 Monseñor Roberto J. Tavella. General Güemes
Menciones
Martínez Sivila, Aranza Maité
Escuela Nº 4519 Cap. Gob. Juan de San Martín. Apolinario Saravia
Romero, Adriel Alejandro
Escuela Nº 4516 Armada Argentina. Tartagal
Ramos Gareca, Ángel Adriel
Escuela Nº 4096 Coronel Vicente de Uriburu. Tartagal
Aparicio Álvarez, Isaías Nicolás
Escuela Nº 4440 María Agapita Toro de Laud. Aguaray
Ruiz, Lionel Rodrigo
Escuela Nº 4358 Nicolás Avellaneda. Cafayate
Janko Guantay, Jacqueline Rocío
Escuela N° 4434 María Elvira Reyes de Campos. Salta Capital
Flores, Ulises Gabriel
Escuela Nº 4042 Coronel Vicente de Uriburu. Tartagal
Nivel III, séptimo grado
1° Premio: Martinez Carlos José Alejandro
Escuela Nº 4398 General Bartomé Mitre. Campo Quijano.
2° Premio: Romero Fernanda Guillermina
Escuela N° 4519 Capitán Gobernador Juan de San Martín. Apolinario Saravia.
3º Premio: Díaz Octavio Federico
Escuela N° 4080 General Dionisio de Puch. La Viña.
Menciones
Galián Funes Agostina. Francesca
Escuela Nº 4099 Dr. Francisco de Gurruchaga. Rosario de Lerma.
Cardozo Bautista Miqueas
Escuela N° 4294 Reverendo Padre Antonio Di Nillo. Colonia Santa Rosa.
Liendro Mateo Emilio
Escuela N° 4015 Remedios de Escalada de San Martín. Capital.
Suarez Rafael Gustavo
Escuela N° 4440 Maria Agapita Toro de Lahur. Aquaray.
Figueroa Lázaro Joaquín
Escuela N° 4098 Cornelio Saavedra. Tartagal.
Flores Rodriguez Miqueas Benjamín
Escuela N° 4007 General Martín Miguel de Güemes. Capital.
Lauriano Acosta Luciana
Escuela N° 4519 Capitán Gobernador Juan de San Martín. Apolinario Saravia.