Con una participación histórica de 43 mil estudiantes de nivel primario en sus etapas previas, concluyó la quinta edición de la Olimpiada Matemática MateSalta 2026. La cifra representa un crecimiento del 150% en comparación con la convocatoria de 2025, consolidando al certamen como uno de los principales espacios de estímulo académico de la provincia.

La instancia decisiva se desarrolló en el Hogar Escuela N° 4660 "Carmen Puch de Güemes", donde más de 150 finalistas de los distintos departamentos salteños resolvieron desafíos tras superar las evaluaciones departamentales.

Organizada por el Ministerio de Educación y Cultura, la propuesta busca mejorar el rendimiento y el vínculo de los chicos con la disciplina, apostando al pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía. Para ello, los exámenes combinan ejercicios de lógica y geometría con problemáticas vinculadas a la realidad cotidiana de Salta.

Más allá de la competencia, el programa funciona como un acompañamiento pedagógico continuo en las aulas durante todo el ciclo lectivo y se complementa con capacitaciones gratuitas y presenciales destinadas a docentes tanto de la capital como del interior.

El cierre contó con el acompañamiento de la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; la coordinadora estratégica de Planeamiento y Desarrollo Profesional, Mariel Díaz Ruiz; el subsecretario de Desarrollo Profesional, Julio Corimayo, y el coordinador de MateSalta, Alberto Brizuela.

Ganadores

Nivel l quinto grado

1° Premio: Flores Canavides, Elián Gael

Escuela Nº 4704 Normal. Cafayate.

2° Premio: Ruiz, Sofía

Escuela Nº 4096 Vicente de Uriburu. Tartagal

3° Premio: Salto Romero, Rodrigo Paul

Escuela Nº 4519 Cap. Gob. Juan de San Martín. Apolinario Saravia.

Menciones:

Gareca Jaramillo, Olivia Valentina

Escuela N° 4519 Gregoria Matorras de San Martín. Apolinario Saravia

Guari Vitancor, Sofía Celeste

Escuela Nº 4082 General Belgrano. Metán

Vico y Escalada, Santino

Escuela Nº 4519. Capitán Gobernador Juan de San Martín. Apolinario Saravia

Martínez, Tomás Plácido

Escuela N° 4398 General Bartolomé Mitre. Campo Quijano

Rivera, Zoe Isabella

Escuela N° 4007 General Martín Miguel de Güemes. Salta Capital

Argañaraz, Francisco Ricardo

Escuela N° 4816 Bicentenario de la Patria. General Mosconi.

Llanos, Santino Leonel

Escuela N° 4354 Jorge Newbery. Aguaray

Nivel II sexto grado

1º Premio: Camacho Durán, Kevin

Escuela Nº 4643 Joaquín Castellanos. Salta Capital

2º Premio: Siares, Jennifer Milena Fernanda

Escuela Nº 4023 – Ejército Argentino. Salta Capital

3° Premio: Padial Castro, Bautista

Escuela Nº 4135 Monseñor Roberto J. Tavella. General Güemes

Menciones

Martínez Sivila, Aranza Maité

Escuela Nº 4519 Cap. Gob. Juan de San Martín. Apolinario Saravia

Romero, Adriel Alejandro

Escuela Nº 4516 Armada Argentina. Tartagal

Ramos Gareca, Ángel Adriel

Escuela Nº 4096 Coronel Vicente de Uriburu. Tartagal

Aparicio Álvarez, Isaías Nicolás

Escuela Nº 4440 María Agapita Toro de Laud. Aguaray

Ruiz, Lionel Rodrigo

Escuela Nº 4358 Nicolás Avellaneda. Cafayate

Janko Guantay, Jacqueline Rocío

Escuela N° 4434 María Elvira Reyes de Campos. Salta Capital

Flores, Ulises Gabriel

Escuela Nº 4042 Coronel Vicente de Uriburu. Tartagal

Nivel III, séptimo grado

1° Premio: Martinez Carlos José Alejandro

Escuela Nº 4398 General Bartomé Mitre. Campo Quijano.

2° Premio: Romero Fernanda Guillermina

Escuela N° 4519 Capitán Gobernador Juan de San Martín. Apolinario Saravia.

3º Premio: Díaz Octavio Federico

Escuela N° 4080 General Dionisio de Puch. La Viña.

Menciones

Galián Funes Agostina. Francesca

Escuela Nº 4099 Dr. Francisco de Gurruchaga. Rosario de Lerma.

Cardozo Bautista Miqueas

Escuela N° 4294 Reverendo Padre Antonio Di Nillo. Colonia Santa Rosa.

Liendro Mateo Emilio

Escuela N° 4015 Remedios de Escalada de San Martín. Capital.

Suarez Rafael Gustavo

Escuela N° 4440 Maria Agapita Toro de Lahur. Aquaray.

Figueroa Lázaro Joaquín

Escuela N° 4098 Cornelio Saavedra. Tartagal.

Flores Rodriguez Miqueas Benjamín

Escuela N° 4007 General Martín Miguel de Güemes. Capital.

Lauriano Acosta Luciana

Escuela N° 4519 Capitán Gobernador Juan de San Martín. Apolinario Saravia.