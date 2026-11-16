El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, mantuvo un encuentro con el coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica del Gobierno de Salta, Ricardo Villada, y Verónica Baracat, oficial a cargo de la Oficina de ONU Mujeres en Argentina y coordinadora del Programa País, para visualizar los contenidos del proyecto denominado “Vetas de oportunidades: Transformar la minería con perspectiva de género en la Provincia de Salta”, una iniciativa solicitada por el Gobierno provincial y ejecutada por ONU Mujeres con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En la ocasión, y con la presencia de la subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Julieta Valencia Donat, se presentaron los detalles del trabajo que busca fortalecer las capacidades institucionales para incorporar la perspectiva de género en las políticas mineras, ampliar las oportunidades de participación laboral y económica de las mujeres y promover prácticas empresariales más inclusivas.

Entre las acciones propuestas se encuentran la capacitación de equipos técnicos provinciales, la identificación de barreras para la implementación de la normativa vigente y la asistencia técnica a ocho empresas mineras, que recibirán acompañamiento para elaborar diagnósticos y planes de ejecución.

Asimismo, se prevé el desarrollo de una guía de sostenibilidad con herramientas de seguimiento y el diseño de una estrategia participativa para extender esto a las empresas proveedoras y a las comunidades vinculadas con la actividad minera.

El proyecto se enmarca en el Plan Provincial para el Desarrollo Sustentable Minero 2021–2030 y en la Resolución 08/2023 de la Secretaría de Minería, que incorpora la perspectiva de género en la evaluación ambiental y social de los emprendimientos.

Asimismo, se resaltó la participación de las cámaras empresariales y de proveedores que permitirá fortalecer la articulación público-privada para promover mejores condiciones de acceso al empleo, desarrollo profesional y oportunidades económicas para las mujeres, en la cadena de valor minera.

Estuvieron presentes en la reunión, Paula Marinaro, directora general de Minería; representantes de la Cámara de Minería de Salta, la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA) y otras entidades vinculadas con el sector.