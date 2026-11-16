Las costas de California atravesaron el sábado una jornada de oleaje extremo, con rompientes que llegaron a los 18 metros (60 pies) en Mavericks, en el condado de San Mateo.

El fenómeno se extendió por distintos sectores del litoral, desde San Diego hasta Malibú, aunque la altura de las olas y el nivel de riesgo variaron según cada zona. Las autoridades cerraron playas y muelles, emitieron avisos por inundación costera y recomendaron mantenerse lejos de la orilla.

Una tormenta con vientos de fuerza huracanada en el Pacífico nororiental, cerca del golfo de Alaska, impulsó el oleaje. El sistema generó un tren de olas desde el noroeste que llegó hasta la costa californiana.

En Mavericks, conocido por sus grandes rompientes, se observaron olas de entre 15 y 18 metros (50 y 60 pies). En tanto, una boya ubicada frente a Point Reyes registró una ola de 9,5 metros (31,2 pies), la medición más alta desde 2015 en ese punto.

La diferencia entre ambos registros se explica porque las olas pueden aumentar al acercarse a la costa, debido a la profundidad del fondo marino y a las formaciones costeras. Por ese motivo, la altura de 18 metros corresponde a sectores específicos de rompiente y no representa una medida uniforme para todo el litoral.

En Pacifica y Half Moon Bay, ambas localidades del condado de San Mateo, el agua avanzó sobre calles cercanas a la costa. Algunas personas fueron derribadas por las olas, mientras que otras se retiraron cuando aumentó la intensidad de los embates.

El muelle de Manhattan Beach también permaneció cerrado durante la mañana del sábado. La restricción alcanzó a uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, donde funciona un acuario en el extremo de la estructura.

El National Weather Service (NWS) mantuvo las alertas por mar agitado y advirtió que el peligro no se limitaba a quienes ingresaran al agua. También podían estar expuestas las personas que se acercaran demasiado a la línea de costa.

Rachel Kennedy, meteoróloga del NWS en el Área de la Bahía, dijo a Los Angeles Times que era necesario evitar la proximidad con el mar. “La playa no es tu amiga este fin de semana”, advirtió. Además, señaló que la presencia de curiosos podía poner en riesgo a los equipos de rescate si ocurría una emergencia.

La oficina del sheriff del condado de Santa Cruz emitió una advertencia de evacuación para una franja costera cercana a Capitola. La medida respondió a la posibilidad de que el agua alcanzara sectores bajos y áreas próximas a la playa.

Los avisos por oleaje elevado e inundación costera también alcanzaron zonas del sur y del centro del estado. En el condado de Los Ángeles, el NWS pronosticó olas de entre 1,8 y 2,7 metros (6 a 9 pies) durante el sábado, con un aumento posterior de entre 2,4 y 3,7 metros (8 a 12 pies).

En Ventura se esperaban alturas similares, mientras que en San Luis Obispo se anticipaban olas de entre 3 y 4,6 metros (10 a 15 pies), con la posibilidad de que alcanzaran entre 5,5 y 7,6 metros (18 a 25 pies).

El aviso por oleaje elevado permanecía vigente hasta las 15.00 del martes y la alerta por inundaciones costeras regía hasta las 16.00 del sábado.

Aunque la primera serie de olas comenzaba a perder intensidad, Kennedy advirtió que la actividad en el Pacífico podía generar nuevos pulsos durante la semana. Las autoridades pidieron respetar los cierres y las alertas antes de acercarse a playas, muelles o sectores expuestos a inundaciones.