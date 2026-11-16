Este lunes, el juez Osmar Legal ordenó que el expresidente Santiago Peña, preso de forma preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial por el colapso del Ueno Bank, sea trasladado a la cárcel militar de Viñas Cue después de denuncias que indicaban que el destituido mandatario tuvo acceso a privilegios indebidos dentro de su lugar actual de reclusión.

El juez ordenó que las autoridades de esa castrense "arbitren todas las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida y la integridad física del citado imputado" y que a Santiago Peña se le asigne un lugar de reclusión "que garantice su aislamiento respecto de las demás personas privadas de libertad y, particularmente, de los coprocesados" en la causa relacionada al colapso de Ueno Bank que también están recluidos en esa instalación militar.

El Juzgado también exige que las autoridades militares le remitan "un informe detallado de los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia del citado imputado en dicho establecimiento".

La cárcel militar de Viñas Cue suele albergar a políticos y otras personas de “alto perfil” que son procesadas en causas judiciales.

Traslado tras denuncias de privilegios

El traslado del expresidente paraguayo a Viñas Cue llega luego de que se hicieran públicas denuncias sobre presuntos privilegios a los que el exmandatario tendría acceso en su lugar actual de reclusión, el Regimiento Escolta, incluyendo la aparente instalación de un gimnasio y un sistema de climatización para su uso dentro del establecimiento militar.

Además del gimnasio, según fuentes de ABC, Peña contaba con una pequeña sala de estar que sirve de antesala a su habitación.

Este lunes, el presidente Pedro Alliana ordenó la destitución del comandante del Regimiento Escolta, el coronel José David Daiub.

Investigado por el caso Ueno Bank

El expresidente Peña fue imputado por los supuestos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en beneficio propio en el marco de la causa que investiga las circunstancias del colapso de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.

Peña fue accionista del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025 y tanto el banco como su matriz corporativa vieron un crecimiento meteórico desde que Peña asumió la Presidencia de la República en 2023, captando grandes depósitos de fondos del Estado y haciéndose con lucrativos contratos estatales.

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank tras determinar que el banco se volvió insolvente, en parte debido a que habría concedido de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

Junto a Peña fueron imputados en el marco de la misma causa varios directivos de Ueno Bank y el Grupo Vázquez, además de exdirectivos del Banco Central del Paraguay.