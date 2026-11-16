El papa León XIV partió a las 14:26, hora local (16:26 de Argentina) de regreso al Vaticano al cabo de una emotiva visita apostólica al Perú, y en la última misa que ofreció este lunes en la Base Aérea Las Palmas, ante un millón y medio de fieles, se despidió diciendo: "Los llevaré siempre conmigo".

León XIV, quien viajó a bordo de un avión Boeing 787 de Latam, fue despedido en la Base Aérea de El Callao por el primer vicepresidente de Perú, Luis Galarreta, y el canciller Carlos Espá.

Robert Francis Prevost, quien durante 20 años ejerció una extensa labor pastoral en Perú, primero como misionero enviado por la Orden de los Agustinos y finalmente como obispo de la diócesis de Chiclayo antes de ser elegido como sumo pontífice en 2025, recibió el cariño de miles de peruanos que se apostaron a lo largo de las calles y avenidas por las que se trasladó desde la Base Aérea de Las Palmas, situada en el distrito de Surco, hasta el aeropuerto de El Callao.

De esta manera, el Papa puso fin a su primera gira por Sudamérica que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y continuó del 8 al 11 en Argentina, donde ofició multitudinarias misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La misa en la Base Aérea de Las Palmas fue la última actividad de León XIV en su visita apostólica de seis días en el Perú, que lo llevó por ciudades como Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz de Succhabamba.

Uno de los momentos más significativos de su homilía llegó cuando expresó el vínculo que mantiene con el Perú y sus ciudadanos, luego de su experiencia pastoral en el país.

“Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo y en donde quiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podemos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, manifestó León XIV, reportaron Agencia Andina y el sitio Perú 21, y supo Noticias Argentinas.

"Aquí me enseñaron a ser obispo y a ser sucesor de Pedro. Gracias a quienes participaron a través de medios de comunicación, en las llanuras y en las montañas, en la Amazonia, en todo el Perú, muchas gracias a todos", dijo.

El Papa recibió el impacto de un rosario lanzado desde la multitud

Un momento inesperado se registró durante el ingreso del papa León XIV a la Base Aérea Las Palmas.

Mientras recorría el recinto a bordo del papamóvil, el pontífice fue alcanzado en la cara por un rosario lanzado desde la multitud que esperaba su llegada, sin mayores consecuencias, indicó el sitio Perú21.

La llegada del sumo pontífice está prevista para las 10:30 hora de Roma, en el Aeropuerto Internacional “Leonardo Da Vinci” de la capital italiana, según Vatican News.