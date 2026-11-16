La Municipalidad de Salta, junto a la Agencia Salta Deportes, continúa ampliando la programación de la Fiesta Nacional del Deporte con nuevas propuestas para los amantes de la actividad física y el público en general.

Entre las actividades se destacan el Cuadrangular Profesional de Vóley Masculino y un torneo de Béisbol 5, una disciplina urbana que se juega en equipos de cinco integrantes.

El torneo de Béisbol 5 se realizará el 7 de diciembre, desde las 14, en Plaza España. La modalidad combina velocidad y estrategia, y permite acercar esta disciplina a nuevos públicos. La convocatoria continúa abierta para los equipos que quieran participar. Los interesados en inscribirse o conocer el reglamento pueden comunicarse al 387 442 5000.

Por otra parte, el calendario de la Fiesta Nacional del Deporte ofrecerá un espectáculo de jerarquía con el Cuadrangular Profesional de Vóley Masculino, que se llevará a cabo durante tres jornadas consecutivas: el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de diciembre.

El certamen reunirá a cuatro protagonistas de peso en la escena nacional y regional: el representativo local Infernales Vóley, Boca Juniors, Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia.

La competencia se desarrollará durante tres jornadas, con el siguiente cronograma:

20 de diciembre, a las 20: Boca Juniors vs. Infernales Vóley.

21 de diciembre, a las 18: Boca Juniors vs. Monteros Vóley.

22 de diciembre, a las 17: Boca Juniors vs. Tucumán de Gimnasia.

22 de diciembre, a las 19: Infernales Vóley vs. Monteros Vóley.

De esta manera, la Fiesta Nacional del Deporte incorporará disciplinas profesionales y propuestas participativas, ampliando las alternativas para deportistas y vecinos de la ciudad.

Con propuestas pensadas para distintos escenarios y públicos, Salta se consolida una vez más como un punto de encuentro federal para el deporte, invitando tanto a deportistas como a espectadores a disfrutar de jornadas cargadas de emoción y camaradería.