El oficialismo de Javier Milei busca avanzar con una reforma electoral que combina cambios permanentes con medidas excepcionales para 2027. El último borrador, de 20 artículos, mantiene la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias únicamente para ese año electoral, sin eliminarlas de forma definitiva. La iniciativa comenzará a debatirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto, y La Libertad Avanza intenta obtener dictamen para llevarla al recinto. El 26 de noviembre aparece como fecha tentativa para la votación, aunque el cronograma dependerá de los acuerdos políticos.

PASO y reglas de candidaturas

El proyecto dispone que las PASO queden suspendidas durante 2027 junto con las obligaciones vinculadas a su organización. El sistema seguiría vigente en la legislación y podría volver a aplicarse en elecciones posteriores, salvo que el Congreso sancione otra modificación. En ese período, los partidos deberán definir sus candidaturas según sus cartas orgánicas y reglamentos internos.

El texto también incorpora requisitos para oficializar listas. Cada agrupación podrá presentar una sola nómina por categoría y no se admitirá la coexistencia de listas, incluso idénticas, entre alianzas y partidos que las integren. Los candidatos solo podrán competir por una agrupación y para una categoría. Se mantiene la paridad de género con integración alternada desde el primer titular hasta el último suplente.

Además, se exigen avales ciudadanos para presentar candidaturas. Para diputados y senadores nacionales, los partidos deberán reunir adhesiones equivalentes a la cantidad de afiliados requerida para el reconocimiento como partido de distrito. En el caso presidencial, se pedirán avales equivalentes a los requisitos de afiliación en al menos cinco distritos. Ningún elector podrá avalar a más de un partido nacional y uno de distrito. La Cámara Nacional Electoral deberá habilitar una plataforma digital para reunir esas adhesiones con al menos 90 días de anticipación. El proyecto también incorpora la afiliación partidaria digital con identificación biométrica o sistemas de autenticación.

Colectoras limitadas y alertas políticas

Uno de los puntos más sensibles es el artículo 17, que crea una modalidad excepcional de adhesiones electorales para 2027. La norma permitiría que una misma fórmula presidencial sea acompañada en un distrito por dos agrupaciones diferentes, cada una con su propia lista de legisladores nacionales. El mecanismo apunta a facilitar acuerdos con fuerzas provinciales que quieran respaldar una eventual reelección de Milei sin resignar sus estructuras y candidatos al Congreso.

La propuesta establece un máximo de dos columnas por distrito en la Boleta Única de Papel. La fórmula presidencial aparecería en ambas, pero una columna llevaría las candidaturas legislativas de su propia agrupación y la otra las de una fuerza con denominación diferente. Para habilitarlo será necesario un acuerdo expreso presentado ante la Justicia Electoral dentro del plazo de constitución de alianzas. El partido nacional deberá autorizar la incorporación de la segunda agrupación y podrá permitirle usar sus símbolos, colores y logotipo.

El esquema no restituye por completo las colectoras del pasado: limita las combinaciones, no habilita múltiples listas para una misma fórmula y exige acuerdos previos. Sin embargo, el borrador incluye una disposición que generó reparos: el artículo 63 bis establece que los votos de las listas legislativas de cada agrupación se computarán por separado. Esa redacción abrió dudas sobre el reparto de bancas, especialmente en el Senado, y sobre el riesgo de que dos listas con el mismo candidato presidencial fragmenten el voto legislativo. Por eso se analiza una alternativa para computar en conjunto el resultado de las agrupaciones que integren un acuerdo electoral y definir luego la distribución interna.

Las objeciones también llegaron desde el ámbito político. Gerardo Milman, colaborador de Patricia Bullrich, cuestionó públicamente la constitucionalidad del mecanismo de colectoras para senadores nacionales. Su intervención agregó tensión entre un sector de la Casa Rosada y la conducción parlamentaria del oficialismo, aunque no implica necesariamente una posición contraria de Bullrich sobre toda la reforma. Las negociaciones están a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en diálogo con gobernadores, y de Bullrich como presidenta del bloque en el Senado.

Ficha Limpia, publicidad y debates

El proyecto también crea un régimen de Ficha Limpia. No podrán ser candidatos a cargos electivos nacionales quienes tengan una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia. Para que la restricción rija en una elección, la confirmación debe haberse dictado antes del 31 de diciembre del año anterior. Si ocurre durante el año electoral, sus efectos comenzarán después de ese proceso. El texto prevé un Registro Público de Ficha Limpia en la Cámara Nacional Electoral, con comunicación de sentencias en 24 horas y sin suspensión automática de la prohibición por recursos judiciales. Las restricciones se extienden a designaciones en ministerios, secretarías, organismos descentralizados y empresas con participación estatal.

En materia de publicidad, se habilita la difusión de avisos políticos y electorales en televisión, radio, medios gráficos, internet, telefonía y vía pública, incluso fuera de los plazos generales de campaña. Sobre los debates presidenciales, el borrador elimina el régimen obligatorio. La Cámara Nacional Electoral podrá organizar un debate entre candidatos de una eventual segunda vuelta dentro de los diez días previos a la votación, pero su realización dejaría de ser obligatoria.

También se modifican las reglas para el Parlamento del Mercosur. Hasta que exista una fecha común para la elección directa de sus integrantes, los representantes argentinos serán designados entre legisladores nacionales, respetando la proporción de las fuerzas en la Cámara de Diputados y sin remuneración adicional.

El oficialismo sostiene que la disposición a introducir cambios es una herramienta para reunir consensos sin abandonar los objetivos centrales: suspender las PASO en 2027 y fijar reglas que faciliten acuerdos electorales con aliados provinciales. El texto definitivo dependerá de lo que ocurra en el Senado y de la capacidad del Gobierno para equilibrar las demandas de gobernadores, aliados y sectores internos.