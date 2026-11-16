Un sistema de baja presión se aproxima a Argentina, generando una serie de lluvias y tormentas que se extenderán desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre, según el pronóstico de Meteored. Esta situación meteorológica afectará principalmente al noreste y la región del Litoral, donde se esperan acumulados de precipitaciones que podrían superar los 180 milímetros, alcanzando incluso picos cercanos a los 200 milímetros durante la semana.

El informe destaca que las zonas cercanas al río Paraná se encuentran en un estado vulnerable, con suelos saturados, arroyos crecidos y poblaciones que ya han registrado evacuados y autoevacuados. Además, la crecida del río continúa desplazándose hacia el sur, lo que agrava el panorama en esas localidades.

El lunes 16, el centro de baja presión atravesará el norte de la Patagonia, provocando hasta 50 milímetros de lluvia en Neuquén, el sur de Río Negro y el norte de Chubut. Las temperaturas en el noreste patagónico podrían llegar a los 29 o 30 °C antes de que se desarrollen tormentas por la tarde. Asimismo, la inestabilidad se extenderá a Cuyo y el centro del país, con tormentas que podrían ser localmente intensas en Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. En Buenos Aires, las precipitaciones se prevén desde el noroeste hacia el sudeste provincial, atravesando el centro.

Para el martes 17, las tormentas más intensas se concentrarán en el norte de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, donde podrían caer hasta 70 milímetros acompañados de ráfagas fuertes y ocasional granizo. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las lluvias y tormentas podrían regresar durante la madrugada y la mañana. Además, el ingreso de aire frío desde el sur ocasionará un descenso de las temperaturas, con máximas por debajo de 30 °C en el centro del país y entre 15 y 21 °C en el noreste patagónico.

El miércoles 18, el centro de baja presión se ubicará sobre el océano Atlántico, al este de Buenos Aires, favoreciendo nuevas lluvias en el sur bonaerense, las costas de Río Negro y el noreste de Chubut. En Buenos Aires, se esperan ráfagas de viento del sudoeste de hasta 60 km/h, y en el AMBA podrían superar los 50 km/h durante la tarde y noche. Ese día, se anticipan acumulados de más de 60 milímetros en 24 horas en el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa, y el oeste de Corrientes, con tormentas localmente fuertes también en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.

El jueves 19, parte de Cuyo, La Pampa y Córdoba registrarán chaparrones y tormentas de intensidad variable, que podrían intensificarse durante la tarde y noche en Corrientes, parte de Chaco y el norte de Santa Fe, con acumulados entre 50 y 60 milímetros y valores superiores en puntos aislados, según el modelo europeo ECMWF.

Finalmente, el viernes 20 se esperan nuevas lluvias en el sur, centro y este de Buenos Aires, con acumulados de hasta 25 milímetros, mientras que Córdoba y Tucumán enfrentarán otra jornada de tormentas fuertes. En el este de Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones, las tormentas podrían ser fuertes o localmente severas, con acumulados de hasta 80 milímetros en sectores puntuales.

En conjunto, estos episodios dejarán un acumulado semanal superior a los 180 milímetros en varias zonas del noreste y el Litoral, con impactos importantes para la región, especialmente en áreas vulnerables por la crecida del río Paraná y los suelos saturados.