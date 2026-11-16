El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de la Argentina durante los primeros nueve meses de 2026 y desplazó a la harina de soja, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado sobre datos del INDEC. El cambio refleja el crecimiento de Vaca Muerta y el mayor protagonismo del sector energético en el ingreso de divisas.

Entre enero y septiembre, las ventas externas de petróleo generaron US$7.753 millones, con una suba interanual del 58,6%. En tanto, las exportaciones de harina de soja alcanzaron los US$6.971 millones, un incremento del 7,4% respecto del mismo período de 2025.

La entidad explicó que el avance petrolero responde a la aceleración de la producción en Vaca Muerta, donde el desarrollo de los recursos no convencionales permitió ampliar la oferta. A esto se sumó un escenario internacional favorable, con un barril de Brent que llegó a superar los US$100 y registró un precio promedio 23% superior al del año pasado.

La presión sobre la harina de soja

En contraste, el complejo sojero enfrenta una mayor competencia internacional y una oferta abundante de harina, cuya producción mundial se duplicó en las últimas dos décadas. Este escenario mantiene los precios bajo presión.

El crecimiento energético también impactó en la balanza comercial. Las exportaciones de Combustibles y Energía alcanzaron los US$12.452 millones, mientras que las importaciones de combustibles y lubricantes sumaron US$3.025 millones. La diferencia dejó un superávit de US$9.427 millones, un máximo histórico. Según la BCR, ese resultado representó el 44,5% del superávit comercial total del país, que llegó a US$21.198 millones en los primeros nueve meses del año.

Más divisas del sector energético

Por su parte, el Banco Central registró un saldo favorable de US$7.890 millones en los cobros y pagos de bienes del sector energético, frente a los US$4.337 millones del mismo período de 2025.

El informe destacó que Vaca Muerta está modificando la inserción internacional argentina y su capacidad de generar divisas. Para sostener esta tendencia, será fundamental mantener las inversiones y ampliar la infraestructura de transporte y exportación de hidrocarburos.