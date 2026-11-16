El equipo conducido por Alejandro Frezzotti se impuso por 1 a 0 ante la Liga Beccar Varela de Córdoba en la final, con un gol de Thiago Ramírez a los 46 minutos del segundo tiempo. De esta manera, los juveniles salteños levantaron nuevamente la copa y completaron una destacada participación en el certamen, que finalizaron de manera invicta.

La consagración representa el segundo título nacional consecutivo para el seleccionado de la Liga Salteña. En la edición 2025, el equipo también había alcanzado el primer puesto, aunque en aquella oportunidad lo hizo en Córdoba.

Con este nuevo campeonato, la categoría Sub 13 reafirmó su protagonismo en el fútbol juvenil argentino y volvió a representar a la provincia en lo más alto del podio.

La Liga Salteña de Fútbol celebró el logro y felicitó tanto a los jugadores como al cuerpo técnico por el trabajo realizado durante el torneo.