Se normalizó el servicio de agua potable en Embarcación tras el temporal del jueves

Aunque el servicio fue restablecido, los equipos técnicos mantienen el monitoreo.

El seguimiento se realiza en coordinación con el Comité de Emergencia Climática.

La empresa busca detectar y atender posibles inconvenientes en sectores o usuarios específicos.

Mientras se completa la normalización, recomiendan usar el agua responsablemente y priorizar las necesidades esenciales.



