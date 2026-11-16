Se normalizó el servicio de agua potable en Embarcación tras el temporal del jueves
La totalidad de los pozos de abastecimiento de esa localidad funcionan con normalidad desde la noche del sábado. Así lo confirmó la empresa Aguas del Norte detallando que el sistema está alimentado por energía eléctrica de red.
Salta Hoy
16 / 11 / 2026
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Aunque el servicio fue restablecido, los equipos técnicos mantienen el monitoreo.
El seguimiento se realiza en coordinación con el Comité de Emergencia Climática.
La empresa busca detectar y atender posibles inconvenientes en sectores o usuarios específicos.
Mientras se completa la normalización, recomiendan usar el agua responsablemente y priorizar las necesidades esenciales.