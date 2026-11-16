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EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Se normalizó el servicio de agua potable en Embarcación tras el temporal del jueves

La totalidad de los pozos de abastecimiento de esa localidad funcionan con normalidad desde la noche del sábado. Así lo confirmó la empresa Aguas del Norte detallando que el sistema está alimentado por energía eléctrica de red.

Salta Hoy

16 / 11 / 2026

 

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Aunque el servicio fue restablecido, los equipos técnicos mantienen el monitoreo. 

El seguimiento se realiza en coordinación con el Comité de Emergencia Climática. 

La empresa busca detectar y atender posibles inconvenientes en sectores o usuarios específicos. 

Mientras se completa la normalización, recomiendan usar el agua responsablemente y priorizar las necesidades esenciales.

 


 

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