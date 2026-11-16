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Detuvieron a un hombre por la muerte violenta de una mujer hallada en calle Junín

El cuerpo fue encontrado el viernes en su vivienda de calle Junín al 100, de esta capital.

Salta Hoy

16 / 11 / 2026

 

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La detención fue solicitada por la fiscal penal de la Unidad Especializada en Femicidios, María Luján Sodero Calvet, y concretada por personal de la Policía y del CIF. 

Hasta el momento no se informó oficialmente la identidad del sospechoso ni la relación con la víctima. 

El caso se conoció tras la alerta de los vecinos por fuertes olores provenientes del inmueble, ubicado en barrio Campo Caseros, a media cuadra de la plaza Alvarado. 

Los investigadores precisaron que se esperan los resultados de estudios complementarios de la autopsia para determinar las causas del deceso. 

En las próximas horas se llevará a cabo la formalización de la investigación penal preparatoria.


 

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