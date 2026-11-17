Este acontecimiento anual genera en los transeúntes una mezcla de sorpresa y reflexión ante la inminente llegada de fin de año.

La instalación del pesebre por parte de la policía ya comenzó a visibilizarse en el centro de la ciudad, en la plaza ubicada en Belgrano y Balcarce.

Las imágenes del montaje comenzaron a compartirse rápidamente a través de las redes sociales.