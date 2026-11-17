El espíritu navideño llega al centro: Ya arman el tradicional pesebre policial
La Plaza General Manuel Belgrano es escenario de los preparativos navideños con el inicio del armado de la tradicional estructura del pesebre.
Salta Hoy
17 / 11 / 2026
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Este acontecimiento anual genera en los transeúntes una mezcla de sorpresa y reflexión ante la inminente llegada de fin de año.
La instalación del pesebre por parte de la policía ya comenzó a visibilizarse en el centro de la ciudad, en la plaza ubicada en Belgrano y Balcarce.
Las imágenes del montaje comenzaron a compartirse rápidamente a través de las redes sociales.