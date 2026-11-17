Conmoción en B° Santa Cecilia: Un hombre de 70 años murió mientras esperaba el colectivo
Ocurrió esta mañana alrededor de las 8:45 en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Alem, zona sureste de Salta capital.
Salta Hoy
17 / 11 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Testigos que estaban en las inmediaciones de la parada y familiares solicitaron ayuda al Sistema de Emergencias 911.
Al lugar llegaron rápidamente móviles policiales y una ambulancia del Samec, con personal médico, quienes constataron el deceso.
Las primeras informaciones indican que la víctima sufría de problemas cardíacos, por lo que se presume una muerte natural a la espera de los resultados de la autopsia.