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Testigos que estaban en las inmediaciones de la parada y familiares solicitaron ayuda al Sistema de Emergencias 911.

Al lugar llegaron rápidamente móviles policiales y una ambulancia del Samec, con personal médico, quienes constataron el deceso.

Las primeras informaciones indican que la víctima sufría de problemas cardíacos, por lo que se presume una muerte natural a la espera de los resultados de la autopsia.