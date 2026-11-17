El ajuste corresponde a los nuevos precios de la energía y se aplicará al consumo de noviembre.

A ese incremento se sumará una actualización provincial del Valor Agregado de Distribución (VAD), aún pendiente de definición.

El titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, estimó que el componente provincial será menor al 1 %.

La ley provincial establece que ese ajuste no puede superar la inflación medida por el Indec.

Con ambos componentes, la suba total podría superar el 4 %, aunque el porcentaje final todavía no está confirmado.