Con la llegada de las fiestas, recuerdan las serias consecuencias en la salud de las personas con hipersensibilidad auditiva.

"Vemos que hay controles de parte de las autoridades, pero creemos que no son suficientes", dijo Movane.

Además de llamar a la concientización de la comunidad sobre la pirotecnia comentó que hay formas de prevenir, anticipar y abordar las crisis autistas luego de contacto con la contaminación sonora.

Al ser una persona dentro del espectro autista comentó cómo es la experiencia con la pirotecnia en las fiestas de fin de año.