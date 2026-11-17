Vittar, quien fue nombrado por primera vez en el cargo en el año 2008, suma de esta manera un nuevo mandato bajo la nueva Constitución provincial.

Con esta renovación, completará un total de 10 años frente al máximo tribunal en esta etapa, acumulando 28 años en total como magistrado.

La designación estuvo bajo debate debido a la interpretación de la reforma constitucional de 2021 sobre la limitación de mandatos por un único período de diez años.

Sin embargo, la continuidad del magistrado abre el debate político e institucional sobre sus mandatos previos.