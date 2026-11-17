Está dirigido principalmente a alumnos de escuelas agrotécnicas, universidades, productores y al público en general con entrada libre y gratuita.

Los asistentes podrán conocer de primera mano el trabajo cotidiano de la institución a través de tres senderos o recorridos centrados en las zonas agroecológicas de la región: Valle Templado, Chaco y Valles Áridos.

La jornada de "Tranqueras abiertas" será este miércoles de 9:00 a 16:00 en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Cerrillos, en el km 172 de la Ruta Nacional 68.

Además, se realizaron visitas guiadas a laboratorios y estaciones meteorológicas, charlas técnicas, demostraciones y dinámicas, según indicó el ingeniero Marcelo Echenique, director del Centro Regional Salta y Jujuy del INTA.

También abordó la problemática de unas 41 hectáreas que se encontraban en medio de una controversia porque se las quería destinar para la construcción de viviendas por parte del Gobierno de la provincia de Salta.

"Están ubicadas del otro lado de la autopista. Tras resoluciones del Consejo Directivo, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y un decreto presidencial, dichas tierras ya no están bajo custodia del INTA y quedaron inactivas para la investigación, la limpieza, el uso e incluso el ingreso" explicó Echenique.