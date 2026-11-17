Encontraron a un joven en el baño de una escuela con una jeringa conectada al brazo
El grave incidente ocurrió hoy en horas de la mañana y generó gran conmoción en un establecimiento educativo del macrocentro de la capital salteña.
Salta Hoy
17 / 11 / 2026
Personal policial que realizaba tareas de prevención habituales ingresó al baño del lugar tras el aviso de los directivos.
Allí encontraron a un estudiante de 25 años, perteneciente al turno nocturno, consciente pero desvanecido en el suelo.
El hombre estaba conectado de un brazo a un sistema casero con jeringa y una manguera para simular una transfusión pero con la idea de que sea un desangrado.
Médicos del SAMEC llegaron al lugar, donde le brindaron las primeras atenciones y trasladaron al joven fuera de peligro.
Las autoridades del establecimiento y la comunidad educativa expresaron su profunda sorpresa ante este inusual y delicado episodio de emergencia.