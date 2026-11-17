Personal policial que realizaba tareas de prevención habituales ingresó al baño del lugar tras el aviso de los directivos.

Allí encontraron a un estudiante de 25 años, perteneciente al turno nocturno, consciente pero desvanecido en el suelo.

El hombre estaba conectado de un brazo a un sistema casero con jeringa y una manguera para simular una transfusión pero con la idea de que sea un desangrado.

Médicos del SAMEC llegaron al lugar, donde le brindaron las primeras atenciones y trasladaron al joven fuera de peligro.

Las autoridades del establecimiento y la comunidad educativa expresaron su profunda sorpresa ante este inusual y delicado episodio de emergencia.



