Rosario de la Frontera: Recuperan una vaca valuada en casi 4 millones de pesos
El procedimiento de la Policía Rural y Ambiental se desarrolló en El Potrero, tras una denuncia por abigeato en la finca El Algarrobal.
Salta Hoy
17 / 11 / 2026
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Los efectivos llevaron a cabo allanamientos en un domicilio sobre la Ruta Nacional 9 y en la finca El Churcalito, donde hallaron al animal.
La investigación contó con la intervención de la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 2, culminando con la restitución del bovino a su legítimo propietario.