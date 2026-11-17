Respecto al mercado laboral, Carrazán señaló que existe una "correlación inversa entre el empleo formal y el informal", donde la informalidad está "suplantando la pérdida de empleos formales" en industrias que perdieron competitividad, como la textil.

Asimismo, destacó el deterioro del ingreso real de los trabajadores a lo largo del año para cubrir sus necesidades básicas: A comienzo de año: 1 de cada 5 empleados necesitaba un trabajo adicional.

A mediados de año: la relación pasó a 1 de cada 4. A fin de año: "1 de cada 3 que tiene un empleo necesita un empleo adicional para comprar su canasta", expresó.

El economista coincidió con los señalamientos del especialista Ricardo Arriazu sobre el principal obstáculo de la reactivación: "El talón de Aquiles de la recuperación económica es la falta de remonetización de la economía".

Según explicó, el Banco Central absorbe los pesos que emite para comprar divisas mediante instrumentos financieros —un mecanismo técnico denominado "esterilización"— ofreciendo tasas como un "35% anual" en bonos. Como resultado, "se seca la plaza" y no se permite "la lubricación de la actividad económica".

Carrazán indicó que "estamos en un círculo vicioso porque a corto plazo se seguirán destruyendo fuentes laborales de empresas o industrias no sean competitivas y eso significará que muchas personas dejarán de consumir, por eso no podrán pagar sus impuestos y el superávit fiscal se verá afectado a cortísimo plazo".