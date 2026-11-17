El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) informó que este viernes 20 de noviembre no habrá atención al público en ninguna de sus sedes ubicadas en Capital, Tartagal, Orán y Metán, en conmemoración del Día de la Construcción, jornada en la que se otorga asueto al personal del organismo.

Se trata de una actividad íntimamente ligada al trabajo del IPV, que desde su creación impulsa obras de vivienda en toda la provincia.

La atención se retomará con normalidad el martes 24 de noviembre. Mientras tanto, las familias pueden realizar sus consultas a través de los canales oficiales del IPV, www.ipv.salta.gov.ar y sus redes sociales.