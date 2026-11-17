El ciclo de conciertos de gala en homenaje a Margarita Grosso continúa con dos encuentros musicales que tendrán al piano como protagonista y se desarrollarán en Pro Cultura Salta, ubicado en Mitre 331.

Las presentaciones reunirán distintas expresiones del repertorio académico y estarán abiertas al público con entrada libre y gratuita.

La primera cita será este jueves 19 de noviembre, a las 20, con “Manitos a la Obra”, una presentación a cargo del Departamento de Piano de la Escuela Superior de Música N.º 6003, que tendrá a su cargo una propuesta artística con la participación de sus estudiantes.

El jueves 26 de noviembre, a las 21, llegará el gran cierre del ciclo con “Entre el Abismo y el Mar”, un recital de piano interpretado por Milagros Boso Galli. El programa incluirá obras de Franz Liszt, Frédéric Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart y Joaquín Turina.

La presentación recorrerá piezas como el Estudio de concierto N.º 3, de Liszt; el Estudio op. 10 N.º 12 «Revolucionario», de Chopin; la Sonata K. 457, de Mozart; y Sanlúcar de Barrameda, op. 24, de Turina.

La iniciativa es organizada por Pro Cultura Salta junto a la Escuela Superior de Música N.º 6003, con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta.