Con el objetivo de fomentar el espíritu festivo, la creatividad comunitaria y el cuidado del ambiente, la Municipalidad de Salta lanzó oficialmente la cuarta edición del concurso de arbolitos de Navidad reciclados bajo el lema “Palpitando la Navidad”. La iniciativa convoca a los vecinos de toda la ciudad a diseñar y confeccionar sus propios árboles navideños utilizando exclusivamente materiales reciclables o en desuso.

El subsecretario de Inclusión Social, Pablo Linares, detalló que la participación puede realizarse de manera individual o grupal —incluyendo familias, instituciones o grupos barriales—, todos con domicilio en Salta capital.

Las bases y condiciones son:

*Altura máxima: No superar el metro y medio (1,50 m)

*Iluminación: No contar con instalaciones de luces eléctricas ni luminarias incorporadas

*Identidad y mensaje: Cada árbol debe estar acompañado de una historia personal o comunitaria que refleje su proceso de creación y promueva la conciencia ambiental.

En esta edición, el jurado evaluará los trabajos a través de tres categorías: la realización técnica y presentación estética del árbol, la historia personal detrás de la obra y, finalmente, una instancia de voto popular abierto a la comunidad. Como novedad de este año, todos los participantes que no resulten ganadores en las ternas principales formarán parte de un sorteo especial para que nadie se quede sin su reconocimiento.

Los interesados en sumarse a la propuesta podrán hacerlo inscribiéndose del 17 al 27 de noviembre. La recepción de los arbolitos será el lunes 14 de diciembre en el Centro Cívico Municipal (Av. Paraguay 1240). Y la premiación el viernes 18 de diciembre.

Para más información, los interesados pueden comunicarse por mensaje al 387 441-0934.



