El Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, llevará adelante una nueva jornada del programa “Estado Presente”. A través de estas jornadas se busca acercar servicios, trámites y asesoramiento a los vecinos, facilitando el acceso a diferentes organismos públicos en sus propias comunidades.

La actividad tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, de 9 a 13 horas, en el SUM de barrio Jesús María (Veterano de Malvinas y Animaná). Durante la jornada, los asistentes podrán realizar consultas y recibir atención de distintas áreas del Estado.

El Registro Civil estará presente brindando atención sobre trámites y consultas; la Tarjeta Joven, con información y asesoramiento para acceder al programa; Personería Jurídica, con orientación sobre gestiones administrativas; y Participación Ciudadana, que ofrecerá información y atención sobre el programa “Anafe en Casa”.

Profesionales de la secretaria de Defensa del Consumidor; la subsecretaría de Persona Jurídica la subsecretaria de Mujeres, género y diversidad y la Defensoría General del Ministerio Público estarán presentes para brindar asesoramiento y responder consultas de la comunidad.

El Ministerio de Salud Pública, acercará una amplia oferta de servicios gratuitos para el cuidado integral de la comunidad. Durante las jornadas, los vecinos podrán acceder a la aplicación de vacunas del Calendario Nacional.

En tanto que el Centro Regional de Hemoterapia estará presente con una colecta de sangre, promoviendo la donación voluntaria y la participación solidaria de la comunidad.

Asimismo, se brindará asesoramiento jurídico gratuito, orientación en materia de derechos y atención a personas en situación de atención prioritaria. También habrá asesoramiento gratuito sobre trámites previsionales, facilitando el acceso a información y orientación para quienes necesiten realizar estas gestiones.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) también estará presente con trámites y consultas a la ciudadanía.

En esta oportunidad se suma el Ente Regulador de Servicios públicos quien brindará información a jubilados sobre el acceso a subsidios provinciales y bono energético, además de responder consultas sobre los servicios de agua y luz.

Desde la Secretaría de modernización, se colocarán computadoras para asesorar a adultos mayores en la realización de trámites online.

En tanto que Saeta realizará recarga de saldo además de acompañar en la realización de trámites de beneficios.

Aguas del Norte también estará presente para atender las consultas de la comunidad.

Además, se desarrollarán propuestas recreativas, entre ellas un torneo de penales, con el objetivo de promover la participación de las familias y generar un espacio de encuentro entre los vecinos.

A través de esta iniciativa, el Gobierno provincial busca fortalecer el trabajo territorial y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, mediante la articulación de diferentes áreas del Estado en jornadas de atención directa.