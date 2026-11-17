La Municipalidad realizó una nueva edición del Reciclatón de la Ciudad, el cual tiene como objetivo de acopiar de manera segura diversos residuos que pueden recuperarse o reciclarse y, de esta manera, colaborar con la economía circular de las cooperativas de recuperadores.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que “nuevamente tuvimos una muy buena participación de vecinos que pudieron depositar diversos tipos de residuos como aparatos electrónicos (RAEE), telgopor, papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas, eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior), baterías de vehículos y residuos textiles”.

“En esta ocasión, contamos con la participación de la escuela técnica N° 2 quienes recuperaron ciertos residuos para poder utilizarlos en los talleres de la institución educativa”, remarcó el funcionario.

Como reconocimiento a su compromiso ambiental, quienes acercaron sus residuos recibieron vouchers para retirar plantas o árboles del Vivero Municipal.

La propuesta se realiza una vez al mes. Las próximas fechas y horarios serán comunicados oportunamente.