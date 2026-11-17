Salta ocupa el primer lugar a nivel nacional en cobertura de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), tanto en mujeres como en varones, según los datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC), actualizados al 13 de noviembre de 2026.

En la población femenina, la provincia alcanzó una cobertura del 92,8%, seguida por Mendoza, con el 87,1%; Neuquén, con el 85,2%; y Santa Cruz, con el 83,6%. El promedio nacional se ubica en el 52,1%.

En varones, Salta también encabeza el registro, con una cobertura del 92%, seguida por Neuquén con el 82,3%, Mendoza con el 81,5% y Jujuy con el 78,5%. A nivel nacional, la cobertura alcanza el 48%.

“Estos indicadores reflejan la importancia de sostener la vacunación como estrategia de prevención frente a un virus que puede afectar a personas de cualquier género y que está asociado al desarrollo de diferentes tipos de cáncer”, dijo la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure.

La vacunación, principal herramienta de prevención

La vacuna contra el VPH forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se administra de manera gratuita y obligatoria a personas que cumplen 11 años de edad durante 2026, mediante un esquema de dosis única.

En Salta, está disponible en los centros de salud y hospitales públicos de toda la provincia.

Jure destacó la importancia de acceder a la inmunización en la edad recomendada, ya que permite prevenir infecciones que podrían ocasionar enfermedades a largo plazo.

Agregó que las personas que no recibieron la vacuna a la edad correspondiente pueden acceder al biológico según las siguientes condiciones:

Mujeres nacidas a partir del año 2000 y varones nacidos a partir de 2006, menores de 26 años al momento de vacunarse.

Hasta los 20 años, corresponde una dosis única.

Entre los 21 y 26 años, cuando se inicia el esquema, corresponden dos dosis, con un intervalo de seis meses.

Para personas de entre 11 y 26 años que viven con VIH, recibieron trasplantes o presentan determinadas enfermedades autoinmunes o condiciones de inmunosupresión, se contempla un esquema de tres dosis.

Una infección que puede afectar a 8 de cada 10 personas

El Virus del Papiloma Humano es una familia de virus que se transmite a través del contacto sexual, incluido el contacto directo de piel con piel en la zona genital.

Se estima que 8 de cada 10 personas contraerán algún tipo de VPH a lo largo de su vida, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.

Existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los cuales aproximadamente 40 afectan la zona genital y anal.

Algunos son considerados de bajo riesgo oncogénico y pueden provocar verrugas genitales o lesiones benignas, mientras que otros son de alto riesgo y pueden producir alteraciones celulares que, si persisten en el tiempo, pueden evolucionar hacia un cáncer.

El cáncer de cuello uterino es el más frecuente entre los asociados a este virus, aunque también puede causar cáncer de ano, pene, vagina, vulva y orofaringe.

La directora de Materno e Infancia, Patricia Leal dijo que se trata de una infección muy frecuente y que muchas personas pueden haber tenido contacto con el virus sin saberlo. Asimismo, señaló que no todas las infecciones por VPH evolucionan hacia enfermedades graves, ya que en muchos casos el organismo elimina el virus de manera espontánea.

En cuanto a su transmisión, explicó que se produce mediante el contacto sexual de piel con piel y aclaró que no se transmite por compartir objetos de uso cotidiano, como toallas.

El uso correcto del preservativo disminuye el riesgo de infección, aunque no lo elimina por completo, debido a que el virus puede encontrarse en zonas que no quedan cubiertas.

Por otra parte, los controles ginecológicos permiten identificar alteraciones celulares o infecciones persistentes por tipos de VPH de alto riesgo, antes de que evolucionen hacia un cáncer de cuello uterino.

La profesional manifestó que en la provincia se realizan exámenes de Papanicolaou (PAP) y test de VPH en el sistema público de salud, incluidos los hospitales del interior.

"La vacunación, el uso del preservativo y la realización de controles médicos periódicos son fundamentales para reducir el riesgo de infección y detectar oportunamente las lesiones asociadas al VPH", finalizó Leal.