La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó un procedimiento en el marco de una causa por venta de droga en Villa Floresta de la Capital.

La boca de expendio fue reportada por vecinos por medio del sitio de Denuncias Web. En ese contexto, efectivos de la División Investigación Narcocriminal Capital Norte realizaron un allanamiento en una vivienda en la zona este de la capital.

Un hombre y una mujer mayores de edad quedaron detenidos y se secuestraron más de 300 dosis de droga, elementos para fraccionamiento, cartuchos, dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa.

Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

Cabe destacar que Denuncias Web es una plataforma anónima y segura mediante la cual los ciudadanos pueden reportar la venta de drogas y otros delitos ingresando a www.denunciasweb.gob.ar.

