El programa nacional “Ver Para Ser Libres” continúa ampliando su alcance territorial en Salta y ya registra 2.505 controles oftalmológicos y un total de 2.268 anteojos, entre los entregados en los operativos y aquellos destinados a laboratorio para su confección específica.

Desde el inicio de esta nueva etapa, el pasado 26 de octubre, los equipos profesionales ya recorrieron 32 localidades de la provincia, mediante un esquema de atención simultánea que permite llegar a distintos municipios del interior y fortalecer el acceso a la salud visual de niños y adolescentes en edad escolar.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, encabezado por Sandra Pettovello, y se desarrolla en Salta mediante el trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a cargo de Mario Mimessi. Esta coordinación permite sostener el despliegue de dos unidades móviles equipadas para realizar evaluaciones oftalmológicas y facilitar el acceso a anteojos sin cargo.

Durante las jornadas desarrolladas entre el 9 y el 13 de noviembre, los operativos alcanzaron diez nuevas localidades. En Urundel se realizaron 62 controles oftalmológicos y se contabilizaron 62 anteojos, mientras que en Guachipas se concretaron 80 controles y 80 anteojos.

El recorrido continuó por La Viña, donde se efectuaron 80 controles y se alcanzó un total de 66 anteojos, y por Colonia Santa Rosa, con 93 controles y 90 anteojos. En tanto, en Hipólito Yrigoyen se realizaron 87 controles y se contabilizaron 87 anteojos, mientras que en Coronel Moldes se concretaron 80 controles y 78 anteojos.

Los equipos también llegaron a Orán, donde se efectuaron 91 controles oftalmológicos y se alcanzó un total de 86 anteojos, y a Chicoana, con 85 controles y 75 anteojos. La semana concluyó con operativos en Isla de Cañas, donde se realizaron 76 controles y se contabilizaron 46 anteojos, y en Rosario de Lerma, con 70 controles y 66 anteojos.

Este lunes 16 de noviembre comenzó una nueva semana de actividades con atención simultánea en dos puntos de la provincia. En Rivadavia Banda Sur se realizaron 53 controles oftalmológicos y se alcanzó un total de 43 anteojos, mientras que en Cachi se efectuaron 98 controles y se contabilizaron 89 anteojos.

En Cachi, además, ocho estudiantes fueron derivados para una evaluación complementaria, de acuerdo con los resultados de los controles realizados durante la jornada.

El programa está destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años y contempla la realización de controles oftalmológicos y la provisión de anteojos sin cargo. En aquellos casos que requieren lentes con características específicas, se gestiona su confección en laboratorio, por lo que estas prestaciones también se encuentran incluidas en el balance general de anteojos.

A través de este trabajo conjunto entre Nación y Provincia, se busca favorecer la detección temprana de dificultades visuales que pueden incidir en el aprendizaje y el desarrollo cotidiano de los estudiantes, acercando prestaciones a comunidades de distintas regiones de Salta.

Próximos operativos

Del 17 al 20 de noviembre

Móvil 1

17/11 – La Unión

18/11 – Jornada de traslado

19/11 – El Bordo

20/11 – Campo Santo

Móvil 2

17/11 – Seclantás

18/11 – Molinos

19/11 – Angastaco

20/11 – San Carlos

Del 23 al 27 de noviembre

Móvil 1

23/11 – Feriado, sin operativo previsto

24/11 – Río Piedras

25/11 – Vaqueros

26/11 – La Caldera

27/11 – San Lorenzo

Móvil 2

23/11 – Feriado, sin operativo previsto

24/11 – Animaná

25/11 – Cafayate

26/11 – El Carril

27/11 – La Merced

