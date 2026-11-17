El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, esta mañana, recibió a legisladores que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para interiorizarlos sobre distintos aspectos relacionados al trabajo de la cartera ministerial a través de la Policía de la Provincia.

En la oportunidad, el ministro Avellaneda se refirió a la próxima adquisición de armamento de baja letalidad, acompañado de las capacitaciones que sean necesarias para su uso por parte de efectivos policiales incorporando nuevas tecnologías y el avance del trabajo de la Dirección de Asistencia Integral y Desarrollo Psicosocial Policial, creada para brindar acompañamiento, contención, asesoramiento, abordaje y seguimiento a los integrantes de la fuerza y sus familias.

Los legisladores, por su parte, plantearon distintos temas relacionados a problemáticas de la comunidad en general.

Para finalizar, realizaron un recorrido por las instalaciones del Sistema de Emergencias 9-1-1, donde fueron interiorizados sobre el rol de las agencias de primera respuesta y cómo se articula el trabajo entre los distintos organismos involucrados para brindar una respuesta rápida, coordinada y eficiente ante situaciones de emergencia.

Acordaron con las autoridades de Seguridad, mantener canales de diálogo permanente para fortalecer el acompañamiento a las políticas de gestión encaradas por ministro Avellaneda.

Participaron de la reunión el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez, el coordinador general del Ministerio de Seguridad, Francis Mir, de Asuntos Jurídicos, Silvia Salinas y los diputados Germán Rallé, Guillermo Kripper, María Davids y Juan Pablo Cuellar.