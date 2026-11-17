El Ministerio de Educación y Cultura monitorea diariamente el nivel de actividad en las escuelas de Embarcación que fueron afectadas por el temporal de la semana pasada. La evaluación alcanza el estado de la infraestructura para garantizar seguridad de docentes y estudiantes; por otro lado, el desarrollo de las clases garantizando mediante varias alternativas la transmisión de contenidos pedagógicos.

Supervisores recorrieron las distintas instituciones del municipio donde trabajaron con los equipos directivos para garantizar que continúen las trayectorias pedagógicas; 10 instituciones retomaron la actividad presencial, en otros casos, lo hacen a través de la virtualidad y mediante cartillas.

El relevamiento se hizo sobre instituciones de los niveles Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Superior y Educación Permanente para Jóvenes y Adultos; también alcanza a unidades educativas privadas. La decisión fue no aplicar una medida uniforme sino evaluar las condiciones edilicias y de acceso de cada escuela, en el marco de la Resolución N° 486 del Plan Jurisdiccional de Riesgo y Protección Escolar.

En los establecimientos con calendario regionalizado finalizan esta semana el ciclo lectivo y realizarán sus muestras y actos de cierre en espacios abiertos habilitados tras las tareas de limpieza. En tanto, las escuelas de calendario común aún esperan los informes de Mantenimiento Escolar para definir la vuelta a la presencialidad. Los equipos técnicos presentarán un informe en las próximas horas.

Para quienes no pueden volver a clases presenciales, se elaboran cartillas con actividades para que los estudiantes continúen aprendiendo desde sus hogares. Además, se prevé implementar clases virtuales en los casos en que las condiciones lo permitan.