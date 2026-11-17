El Ministerio de Educación de la Provincia, en conjunto con la Fundación Educando y la empresa Schneider Electric, concluyó con éxito el ciclo de formación del Aula Taller Móvil (ATM) en las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 3117 "Maestro Daniel Oscar Reyes", en el barrio San Remo de Salta Capital. Durante esta etapa, más de 850 estudiantes de nivel medio y superior recibieron su certificación en tecnologías industriales de última generación.

La iniciativa, enmarcada en el programa "Educando sobre ruedas", permitió acercar un laboratorio itinerante de primer nivel a los alumnos de la EET anfitriona y de otras escuelas técnicas de la zona. Además, se destacó la articulación con el nivel superior, sumando la participación de estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y la Unidad de Formación, Investigación y Desarrollo Tecnológico (UFIDET).

Durante el acto de cierre y entrega de certificados realizado esta mañana, se puso en valor la importancia de formar recursos humanos preparados para los requerimientos del sector socioproductivo, especialmente en una provincia donde actividades como la minería y las energías renovables incrementan la demanda de perfiles técnicos especializados.

Los más de 850 egresados de este ciclo en Capital se capacitaron en áreas claves como automatización industrial, energías renovables, eficiencia energética, robótica y programación. A través de este equipamiento, los alumnos pudieron operar herramientas que hoy son el estándar en la industria, tales como Controladores Lógicos Programables (PLC) y variadores de velocidad de motores.

Con el cierre de esta etapa en Salta Capital, el Aula Móvil ya capacitó a casi 1.700 salteños desde su llegada a la provincia, sumando a los más de 800 estudiantes y miembros de la comunidad que se formaron en su estadía previa en Campo Quijano. Las estadísticas del programa reflejan un fuerte impacto en la empleabilidad: más del 91% de los alumnos logran completar el trayecto formativo y un 33% de los egresados consiguen empleo o inicia un trabajo independiente dentro de los primeros seis meses.



La coordinación de estas acciones se canaliza a través de la Subsecretaría de Educación y Trabajo de la Provincia, que además impulsó la capacitación previa de docentes locales para que sean ellos mismos, junto a los especialistas, los encargados de dictar los cursos.

Acompañaron a los egresados y sus familias durante el acto de cierre; la ministra de Educación y Cultura de la Provincia, Cristina Fiore Viñuales, el Dir. Ejecutivo de la Fundación Facundo Ortiz de Zarate; el Subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo; y el intendente municipal de Rosario de Lerma, Sergio Omar Ramos. Además de la comunidad educativa de todas las E.E.T. que formaron parte de los espacios de capacitación.