El mediocampista Milton Delgado tuvo que abandonar la práctica de Boca Juniors hoy para realizarse estudios clínicos por sufrir una entorsis de rodilla. Si bien en el Xeneize son optimistas de cara a la final de la Copa Sudamericana, buscan descartar la lesión del joven volante.

La molestia se originó de manera fortuita a raíz de un pelotazo que impactó en la punta del pie del volante, provocándole un movimiento brusco que derivó en el dolor.

Ante la molestia, Delgado abandonó la práctica para ser evaluado por los especialistas y descartar una lesión de mayor gravedad.

En caso de que Milton Delgado no llegue al encuentro contra Atletico Mineiro por la final de la Copa Sudamericana, los posibles reemplazantes son: Williams Alarcón, Rodrigo Battaglia y Tomás Belmonte, quienes ocupan un lugar habitual en el banco de suplentes.

En el caso de Battaglia, el mediocampista viene de recuperarse de una molestia muscular en el sóleo de su pierna derecha, por lo que quedará en el entrenador apostar por su presencia.

Alta en Boca

Durante la jornada no todas fueron alarmas en el Xeneize, ya que Lautaro Blanco, el lateral izquierdo y una de las piezas clave del equipo del "Vasco" Arruabarrena, se sumó al plantel y está disponible para disputar la final.

De esa manera, con esta sorpresa en la práctica del martes, el conjunto argentino se prepara para afrontar una nueva final este próxima sábado 21 de noviembre a las 19.30.