El PRO resolvió apoyar la iniciativa oficial para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La definición llegó después de una reunión por Zoom encabezada por Mauricio Macri, en la que participaron referentes políticos y mandatarios provinciales del espacio.

Estuvieron los diputados Fernando De Andreis y Cristian Ritondo, este último jefe del bloque en la Cámara baja, y el senador Martín Goerling. También se sumaron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Completaron la lista María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez y Guillermo Montenegro.

El comunicado del partido

Al finalizar la reunión, el PRO difundió un comunicado en el que ratificó su acompañamiento al Ejecutivo en dos puntos: la suspensión de las primarias y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que pasarían a ser designados por la Cámara de Diputados. Sin embargo, advirtió que “es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia”.

Sobre el resto de la reforma, el texto señala que resulta positivo abrir una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios.

Un giro tras las dudas iniciales

La decisión se conoció horas antes de que la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retome el análisis de la reforma electoral. A diferencia de 2025, cuando el PRO acompañó la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas, esta vez el partido había expresado reparos por tratarse de un cambio en las reglas de los comicios presidenciales.

Días atrás, el jefe del bloque del PRO en el Senado había cuestionado el proyecto. “El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección”, sostuvo. Y añadió: “Si hay que cambiar la ley de PASO hay que hacerlo con seriedad y consenso, no a la fuerza, porque después lo que se resiente es el sistema”.

A pesar de esas objeciones, el partido finalmente acompañará al Gobierno. Con este respaldo, el oficialismo achica la distancia para reunir los votos que necesita en el Senado.